Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,34 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. На 17 серпня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,34 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.347400 грн за долар;
32.308200 грн за євро;
0.373280 грн за російський рубль;
35.847000 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 16 серпня курс російського рубля зріс, решти валют — понизився.