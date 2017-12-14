Официальный курс гривны установлен на уровне 27,26 грн / долл
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,26 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 14 декабря установлены на таком уровне:
27,267490 грн за доллар;
32,001126 грн за евро;
0,461030 грн за российский рубль;
36,404216 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 13 декабря, ситуация с курсом валют сложилась такая: доллар, евро и фунт стрелинг выросли в цене, а российский рубль подешевел.