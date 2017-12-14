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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,26 грн/дол

Київ • УНН

 • 10688 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,26 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 14 грудня встановлені на такому рівні:

27,267490 грн за долар;
32,001126 грн за євро;
0,461030 грн за російський рубль;
36,404216 грн за фунт стерлінг.

Порівняно з 13 грудня, ситуація з курсом валют склалась така: долар, євро та фунт стрелінг зросли в ціні, а російський рубль подешевшав.

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