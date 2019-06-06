Официальный курс гривны установлен на уровне 26,93 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. На 6 июня 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,93 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 6 июня установлены на таком уровне:
26.930098 грн за доллар;
30.315211 грн за евро;
0.413520 грн за российский рубль;
34.203847 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 5 июня курс всех валют — упал.