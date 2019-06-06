Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,93 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. На 6 червня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,93 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 6 червня встановлені на такому рівні:
26.930098 грн за долар;
30.315211 грн за євро;
0.413520 грн за російський рубль;
34.203847 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 5 червня курс усіх валют — впав.