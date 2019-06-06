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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,93 грн/долар

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. На 6 червня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,93 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 6 червня встановлені на такому рівні:

26.930098 грн за долар;

30.315211 грн за євро;

0.413520 грн за російський рубль;

34.203847 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 5 червня курс усіх валют — впав.

Українські Національні Новини

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