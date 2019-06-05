Официальный курс гривны установлен на уровне 27,20 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. На 5 июня 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,20 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 5 июня установлены на таком уровне:
27.206934 грн за доллар;
30.591477 грн за евро;
0.417530 грн за российский рубль;
34.473931 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 4 июня курс всех валют — вырос.