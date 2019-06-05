Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,20 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. На 5 червня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,20 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 5 червня встановлені на такому рівні:
27.206934 грн за долар;
30.591477 грн за євро;
0.417530 грн за російський рубль;
34.473931 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 4 червня курс усіх валют — зріс.