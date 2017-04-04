Официальный курс гривны установлен на уровне 27,02 грн / долл.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 4 апреля, установленные на таком уровне:

27,024639 грн за доллар;

28,810968 грн за евро;

0,481380 грн за российский рубль;

33,791893 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 3 апреля, с курсом валют сложилась следующая ситуация: доллар совсем незначительно поднялся в цене; цена на евро несколько уменьшилась; цена на российский рубль уменьшилась; цена на фунт стерлингов несколько увеличилась.

Как сообщал УНН, на 3 апреля официальный курс гривны был установлен на уровне 27,02 грн / долл .