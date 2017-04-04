Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,02 грн/дол.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 4 квітня, встановлені на такому рівні:

27,024639 грн за долар;

28,810968 грн за євро;

0,481380 грн за російський рубль;

33,791893 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 3 квітня, з курсом валют склалася наступна ситуація: долар зовсім незначно піднявся в ціні; ціна на євро дещо зменшилась; ціна на російський рубль зменшилась; ціна на фунт стерлінгів дещо збільшилась.

Як повідомляв УНН, на 3 квітня офіційний курс гривні було встановлено на рівні 27,02 грн/дол.