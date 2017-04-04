Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,02 грн/дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,02 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 4 квітня, встановлені на такому рівні:
27,024639 грн за долар;
28,810968 грн за євро;
0,481380 грн за російський рубль;
33,791893 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 3 квітня, з курсом валют склалася наступна ситуація: долар зовсім незначно піднявся в ціні; ціна на євро дещо зменшилась; ціна на російський рубль зменшилась; ціна на фунт стерлінгів дещо збільшилась.
Як повідомляв УНН, на 3 квітня офіційний курс гривні було встановлено на рівні 27,02 грн/дол.