Официальный курс гривны установлен на уровне 26,94 грн/долл
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,94 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 28 февраля установлены на таком уровне:
26,948185 грн за доллар;
33,148962 грн за евро;
0,484060 грн за российский рубль;
37,498826 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 27 февраля, курс российского рубля увеличился, всех остальных - уменьшился.