Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,94 грн/дол
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,94 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 28 лютого встановлені на такому рівні:
26,948185 грн за долар;
33,148962 грн за євро;
0,484060 грн за російський рубль;
37,498826 грн за фунт стерлінг.
Порівняно з 27 лютого, курс російського рубля збільшився, всіх інших - зменшився.