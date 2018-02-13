Официальный курс гривны установлен на уровне 26,84 грн/долл

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 13 февраля установлены на таком уровне:

26,840367 грн за доллар;

32,914342 грн за евро;

0,462630 грн за российский рубль;

37,149370 грн за фунт стерлинг.

По сравнению с 12 февраля, курс всех валют уменьшился.