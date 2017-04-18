Официальный курс гривны установлен на уровне 26,81 грн / долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,81 грн / долл., Передает УНН со ссылкой на Курс Денег .
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 18 апреля, установленные на таком уровне:
26,812057 грн за доллар;
28,501219грн за евро;
0,476280 грн за российский рубль;
33,624599 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 13 апреля, с курсом валют сложилась следующая ситуация: доллар упал в цене; цена на евро также уменьшилась; цена на российский рубль совсем незначительно увеличилась; цена на фунт стерлингов несколько уменьшилась.
Как сообщал УНН, на 17 апреля официальный курс гривны был установлен на уровне 26,86 грн / долл .