Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,81 грн/дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,81 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 18 квітня, встановлені на такому рівні:
26,812057 грн за долар;
28,501219грн за євро;
0,476280 грн за російський рубль;
33,624599 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 13 квітня, з курсом валют склалася наступна ситуація: долар впав в ціні; ціна на євро також зменшилась; ціна на російський рубль зовсім незначно збільшилась; ціна на фунт стерлінгів дещо зменшилась.
Як повідомляв УНН, на 17 квітня офіційний курс гривні було встановлено на рівні 26,86 грн/дол.