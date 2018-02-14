Официальный курс гривны установлен на уровне 26,69 грн/долл

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 14 февраля установлены на таком уровне:

26,699480 грн за доллар;

32,928469 грн за евро;

0,462170 грн за российский рубль;

37,025320 грн за фунт стерлинг.

По сравнению с 13 февраля, курс евро вырос, всех - уменьшился.