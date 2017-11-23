Официальный курс гривны установлен на уровне 26,64 грн / долл
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,64 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег .
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 23 ноября установлены на таком уровне:
26,647562 грн за доллар;
31,308221 грн за евро;
0,451610 грн за российский рубль;
35,253035 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 22 ноября, курс всех валют вырос.