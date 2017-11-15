Официальный курс гривны установлен на уровне 26,5 грн/долл
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,5 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 15 ноября установлены на таком уровне:
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- 26,496372 грн за доллар;
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- 31,119989 грн за евро;
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- 0,444420 грн за российский рубль;
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- 34,737946 грн за фунт стерлинг.
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По сравнению с 14 ноября, курс доллара вырос. Также заметно вырос в цене фунт стерлингов и евро.