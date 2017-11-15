Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,5 грн/дол

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 15 листопада встановлені на такому рівні:



26,496372 грн за долар;



31,119989 грн за євро;



0,444420 грн за російський рубль;



34,737946 грн за фунт стерлінг.



Порівняно з 14 листопада, курс долара зріс. Також помітно зріс в ціні фунт стерлінгів та євро.