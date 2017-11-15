Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,5 грн/дол
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,5 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 15 листопада встановлені на такому рівні:
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- 26,496372 грн за долар;
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- 31,119989 грн за євро;
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- 0,444420 грн за російський рубль;
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- 34,737946 грн за фунт стерлінг.
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Порівняно з 14 листопада, курс долара зріс. Також помітно зріс в ціні фунт стерлінгів та євро.