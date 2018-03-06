Официальный курс гривны установлен на уровне 26,48 грн/долл
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,48 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 6 марта установлены на таком уровне:
26,482080 грн за доллар;
32,591496 грн за евро;
0,463780 грн за российский рубль;
36,590879 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 5 марта, курс доллара, евро и российского рубля вырос, а фунт стерлингов - уменьшился.