Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,48 грн/дол
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,48 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 6 березня встановлені на такому рівні:
26,482080 грн за долар;
32,591496 грн за євро;
0,463780 грн за російський рубль;
36,590879 грн за фунт стерлінг.
Порівняно з 5 березня, курс долара, євро та російського рубля зріс, а фунт стерлінгів — зменшився.