Официальный курс гривны установлен на уровне 26,34 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. На 9 мая 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,34 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 9 мая установлены на таком уровне:
26.340020 грн за доллар;
29.461312 грн за евро;
0.403890 грн за российский рубль;
34.399337 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 8 мая курс всех валют не изменился.