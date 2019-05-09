Официальный курс гривны установлен на уровне 26,34 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 9 мая установлены на таком уровне:

26.340020 грн за доллар;

29.461312 грн за евро;

0.403890 грн за российский рубль;

34.399337 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 8 мая курс всех валют не изменился.