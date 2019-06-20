Официальный курс гривны установлен на уровне 26,33 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. На 20 июня 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,33 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 20 июня установлены на таком уровне:
26.334256 грн за доллар;
29.512801 грн за евро;
0.411610 за российский рубль;
33.153000 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 19 июня курс всех валют (кроме российского рубля и фунта стерлинга, курс которых вырос) - упал.