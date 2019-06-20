Официальный курс гривны установлен на уровне 26,33 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 20 июня установлены на таком уровне:

26.334256 грн за доллар;

29.512801 грн за евро;

0.411610 за российский рубль;

33.153000 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 19 июня курс всех валют (кроме российского рубля и фунта стерлинга, курс которых вырос) - упал.