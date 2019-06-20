Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,33 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. На 20 червня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,33 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 20 червня встановлені на такому рівні:
26.334256 грн за долар;
29.512801 грн за євро;
0.411610 за російський рубль;
33.153000 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 19 червня курс усіх валют (окрім російського рубля та фунту стерлінгу, курс яких зріс) - впав.