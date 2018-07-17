Официальный курс гривны установлен на уровне 26,20 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,20 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 17 июля установлены на таком уровне:
26.206838 грн за доллар;
30.714414 грн за евро;
0.420960 грн за российский рубль;
34.795983 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 16 июля курс всех валют снизился.