Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,20 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,20 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 17 липня встановлені на такому рівні:
26.206838 грн за долар;
30.714414 грн за євро;
0.420960 грн за російський рубль;
34.795983 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 16 липня курс усіх валют (окрім долара - його курс знизився), зріс.