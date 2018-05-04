Официальный курс гривны установлен на уровне 26,19 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,15 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 4 мая установлены на таком уровне:
26,191470 грн за доллар;
31,408811 грн за евро;
0,412560 грн за российский рубль;
35,618973 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 3 мая, курс доллара и евро — вырос, российского рубля и фунта стерлингов — снизился.