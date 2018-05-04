Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,19 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,15 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 4 травня встановлені на такому рівні:
26,191470 грн за долар;
31,408811 грн за євро;
0,412560 грн за російський рубль;
35,618973 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 3 травня, курс долара та євро — зріс, російського рубля та фунта стерлінгів — знизився.