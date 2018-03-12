Официальный курс гривны установлен на уровне 26,09 грн/долл
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,09 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 12 марта установлены на таком уровне:
26,093953 грн за доллар;
32,400861 грн за евро;
0,459390 грн за российский рубль;
36,196822 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 11 марта, курс всех валют уменьшился.