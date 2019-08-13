Официальный курс гривны установлен на уровне 25,16 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. На 13 августа 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 25,16 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 13 августа установлены на таком уровне:
25.158487 грн за доллар;
28.162410 грн за евро;
0.384520 грн за российский рубль;
30.408044 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 12 августа курс всех указанных валют вырос.