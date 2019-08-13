Официальный курс гривны установлен на уровне 25,16 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 13 августа установлены на таком уровне:

25.158487 грн за доллар;

28.162410 грн за евро;

0.384520 грн за российский рубль;

30.408044 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 12 августа курс всех указанных валют вырос.