Офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,16 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. На 13 серпня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,16 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 13 серпня встановлені на такому рівні:
25.158487 грн за долар;
28.162410 грн за євро;
0.384520 грн за російський рубль;
30.408044 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 12 серпня курс усіх вказаних валют зріс.