Официальный курс гривны установлен на уровне 23,98 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. На 28 ноября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 23,98 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 28 ноября установлены на таком уровне:
23.984391 грн за доллар;
26.404416 грн за евро;
0.374920 грн за российский рубль;
30.900428 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 27 ноября курс всех указанных валют вырос, кроме евро, курс которого упал.