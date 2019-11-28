Офіційний курс гривні встановлено на рівні 23,98 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. На 28 листопада 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 23,98 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 28 листопада встановлені на такому рівні:
23.984391 грн за долар;
26.404416 грн за євро;
0.374920 грн за російський рубль;
30.900428 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 27 листопада курс усіх зазначених валют зріс, окрім євро, курс якого впав.