Официальное заявление: "Барселона" отказалась выходить из Суперлиги
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Каталонская “Барселона” выступила со специальным заявлением относительно участия в Европейской Суперлиге. Клуб отказался выходить из турнира. Об этом говорится на сайте команды, передает УНН.
Детали
Сказано, что клуб разделяет мнения многих европейских футбольных коллективов о необходимости изменений в футболе. Клуб имеет целью повышения зрелищности и финансовой устойчивости благодаря выступления в Суперлиге. В то же время клуб считает неправильным давление на футболистов и предостерегает от принятия опрометчивых решений.
Цитата
“Барселона” разделяет мнение большинства европейских топ-клубов о том, что в футболе необходимо провести структурные реформы, направленные на обеспечение финансовой устойчивости и жизнеспособности, повышение зрелищности для болельщиков.
В этом контексте совет директоров “Барселоны” в срочном порядке принял решение об участии в Суперлиге в качестве клуба-учредителя соревнования. Целью турнира было повышение качества и привлекательности шоу, предлагаемого для зрителей.
Решение было принято с убеждением, что предполагаемый отказ от участия в этой инициативе как клуба-учредителя был бы исторической ошибкой. Как мировой эталонный спортивный клуб мы отстаиваем лидерское призвание клуба, которое является неотъемлемой частью самобытности и спортивного и социального духа организации “, - говорится в сообщении” Блаугранос “.
Контекст
Ранее о выходе из Суперлиги объявили английские “Арсенал”, “Ливерпуль”, “Манчестер Сити”, “Манчестер Юнайтед”, “Тоттенхэм” и “Челси”.
Также к ним присоединились испанский “Атлетико” и также миланский “Интер” .
Футбольная ассоциация Англии (FA) поздравила выход шести английских клубов из состава Суперлиги , также со словами поддержки этого решения выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Также позже это поздравил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин.
В понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был запланирован на август. Это английские “Манчестер Юнайтед”, “Манчестер Сити”, “Тоттенхэм”, “Ливерпуль”, “Челси” и “Арсенал”, испанские “Барселона”, “Атлетико” и “Реал”, итальянские “Милан”, “Интер” и “Ювентус”. Они вошли в число клубов — основателей нового турнира. Еще три клуба-учредителя должны были объявить позже.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили решение клубов о создании Суперлиги и заявили, что команды-основатели будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА .