Офіційна заява: “Барселона” відмовилась виходити із Суперліги

Деталі

Сказано, що клуб розділяє думки багатьох європейських футбольних колективів стосовно необхідності змін в футболі. Клуб має на меті підвищення видовищності та фінансової стійкості завдяки виступу в Суперлізі. У той же час клуб вважає неправильним тиск на футболістів і застерігає від прийняття необачних рішень.

Цитата

“Барселона” поділяє думку більшості європейських топ-клубів про те, що в футболі необхідно провести структурні реформи, спрямовані на забезпечення фінансової стійкості і життєздатності, підвищення видовищності для уболівальників.

У цьому контексті рада директорів “Барселони” в терміновому порядку прийняв рішення про участь в Суперлізі в якості клубу-засновника змагання. Метою турніру було підвищення якості та привабливості шоу, пропонованого для глядачів.

Рішення було прийнято з переконанням, що передбачуваний відмову від участі в цій ініціативі як клубу-засновника був би історичною помилкою. Як світової еталонний спортивний клуб ми відстоюємо лідерське покликання клубу, яке є невід’ємною частиною самобутності і спортивного та соціального духу організації“, — сказано в повідомленні “Блаугранос”.

Контекст

Раніше про вихід з Суперліги оголосили англійські “Арсенал”, “Ліверпуль”, “Манчестер Сіті”, “Манчестер Юнайтед”, “Тоттенхем” і “Челсі”.

Також до них приєдналися іспанська “Атлетіко” і також міланський “Інтер”.

Футбольна асоціація Англії (FA) привітала вихід шести англійських клубів зі складу Суперліги, також зі словами підтримки цього рішення виступив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Також пізніше це привітав президент Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Александер Чеферін.

У понеділок 12 європейських топ-клубів оголосили про створення Суперліги, старт якої був запланований на серпень. Це англійські “Манчестер Юнайтед”, “Манчестер Сіті”, “Тоттенхем”, “Ліверпуль”, “Челсі” і “Арсенал”, іспанські “Барселона”, “Атлетіко” і “Реал”, італійські “Мілан”, “Інтер” і “Ювентус”. Вони увійшли в число клубів — засновників нового турніру. Ще три клуби-засновника повинні були оголосити пізніше.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА), керівництво національних футбольних федерацій Англії, Іспанії та Італії, а також чемпіонатів цих країн засудили рішення клубів про створення Суперліги і заявили, що команди-засновники будуть виключені зі складу учасників національних турнірів, а також змагань під егідою УЄФА.