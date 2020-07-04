Офис Президента Украины: стороны встречи в Берлине сошлись на необходимости прекращения огня на Донбассе

ukru
Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 36868 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 55164 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 110046 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 118991 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 122135 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 159815 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 119035 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 148289 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104745 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102965 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

5 марта, 02:14 • 96191 просмотра
"Америка возвращается" - Трамп во время выступления в Конгрессе

"Америка возвращается" - Трамп во время выступления в Конгрессе

5 марта, 02:28 • 32562 просмотра
"Выведите этого господина": Трамп выгнал конгрессмена-демократа во время своей речи

"Выведите этого господина": Трамп выгнал конгрессмена-демократа во время своей речи

5 марта, 02:42 • 82483 просмотра
Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

5 марта, 02:45 • 101860 просмотра
Демократы покидают зал Конгресса во время выступления Трампа: что произошло

Демократы покидают зал Конгресса во время выступления Трампа: что произошло

5 марта, 03:14 • 53460 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 120061 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 159815 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 148289 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 398446 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 348605 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

09:29 • 19527 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

08:47 • 21836 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 98141 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 110440 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 138299 просмотра
Актуальное
Офис Президента Украины: стороны встречи в Берлине сошлись на необходимости прекращения огня на Донбассе

Офис Президента Украины: стороны встречи в Берлине сошлись на необходимости прекращения огня на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 17430 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в составе украинской делегации, которую возглавлял вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, в пятницу в Берлине принял участие во встрече с политическими советниками лидеров государств — участников Нормандского формата (Украина, Германия, Франция и РФ). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

Отмечается, что встреча в формате переговоров, которые продолжались 11:00, состоялась за несколько дней до очередного заседания ТКГ в формате видеоконференции.

“Участники встречи подробно, по пунктам, обсудили процесс выполнения договоренностей, достигнутых лидерами государств „Нормандской четверки“ по результатам саммита в Париже в декабре 2019 года, и выделили ряд неотложных задач, которые должны быть реализованы в рамках работы во время ближайших заседаний Трехсторонней контактной группы для ускорения переговорного процесса и создания предпосылок для проведения следующего саммита в нормандской формате в Берлине”, — говорится в сообщении.

В Офисе Президента отметили, что участники встречи договорились, что нужно приложить максимум усилий для полного выполнения решений Парижского саммита лидеров государств Нормандского формата. “В частности, стороны сошлись во мнении о необходимости реальных мер для обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня”, — говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ООС: боевики 20 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый

“Договоренности Парижского саммита лидеров государств — участников Нормандского формата должно быть выполнено. Украина, а также ее партнеры по Нормандскому формату, Франция и Германия продемонстрировали готовность приложить для этого максимум усилий”, — подчеркнула украинская делегация.

“Сегодняшняя встреча на шаг приблизила проведения саммита в Берлине”, — отметил Ермак.

Как сообщили в ОПУ, российская сторона взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию Украины, Франции и Германии.

“В ближайшее время сторонами будет согласован порядок дня для работы ТКГ с целью сближения позиций для проведения саммита в Берлине”, — резюмировали в сообщении.

Напомним, ранее российская сторона заявила, что после встречи политических советников глав государств “нормандской четверки” в Берлине, не удалось дойти прорыва по переговорам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Встреча в Берлине: Москва ждет конкретных уступок от Киева — СМИ

Как сообщал УНН, в пятницу стало известно, что заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак прибыл с рабочей поездкой в Берлин для участия во встрече политических советников глав государств “нормандской четверки” (Украина, Германия, Франция и РФ).

Позже Офис Президента Украины сообщил, что с украинской стороны на переговоры отправились глава ОП Андрей Ермак и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы