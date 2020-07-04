ООС: бойовики 20 разів обстріляли українські позиції, є поранений

КИЇВ. 4 липня. УНН. Минулої доби формування Російської Федерації 20 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, міномети 120-го та 82-го калібру, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Минулої доби окупанти цілили не лише у бік наших позицій, але й цинічно обстріляли прифронтові населені пункти, де продовжують проживати цивільні особи. На жаль, внаслідок підступних дій загарбників є жертва серед мирного населення. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.