ООС: бойовики 20 разів обстріляли українські позиції, є поранений

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КИЇВ. 4 липня. УНН. Минулої доби формування Російської Федерації 20 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, міномети 120-го та 82-го калібру, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Минулої доби окупанти цілили не лише у бік наших позицій, але й цинічно обстріляли прифронтові населені пункти, де продовжують проживати цивільні особи. На жаль, внаслідок підступних дій загарбників є жертва серед мирного населення. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, поблизу Новотошківського ворог застосував озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії бойового зіткнення. На цій ділянці фронту, окрім 120-х мінометів та гранатометів, агресор застосував артилерійські системи 122-го калібру, випустивши по наших оборонцях 40 снарядів. На підступах до населених пунктів Південне, Залізне, Шуми, Оріхове та Хутір Вільний, окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру. Також зафіксовано обстріли з гранатометів різних систем і стрілецького озброєння поблизу Попасної, Хутору Вільний, Оріхового і Катеринівки.

“Крім того, збройні формування Російської Федерації на світанку відкрили вогонь і по населеному пункту Зайцеве. Внаслідок обстрілу з мінометів 82-го калібру загинула місцева мешканка Бихова Олена Іванівна, 1940-го року народження”, — повідомили у штабі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Внаслідок обстрілу Авдіївки зруйновано будинки цивільних — штаб ООС

“Було гаряче і біля Авдіївки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Схід“. Тут противник використав 120-ти та 82-ох мм міномети, гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети. Під час обстрілу міста одна із мін зруйнувала дачний будинок, а від пожежі, яка виникла, загорілася ще й сусідська будівля”, — додається у повідомленні.

Факти ворожої збройної активності також зафіксовано неподалік населених пунктів Водяне, Кам’янка, Старогнатівка та Піски, де окупанти вели вогонь по оборонних рубежах українських захисників з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

“За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення. Його евакуйовано до медичного закладу та надано необхідну допомогу лікарів”, — повідомили військовослужбовці.

“Для придушення вогневих засобів загарбників наші воїни оперативно застосували штатне озброєння. Відповідь була адекватною — після чого ворог припинив свою активність”, — йдеться у повідомленні.

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Від початку поточної доби збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, біля населеного пункту Катеринівка, агресор застосував по позиціях українських захисників гранатомети різних систем.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою, резюмували у штабі

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