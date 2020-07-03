Внаслідок обстрілу Авдіївки зруйновано будинки цивільних - штаб ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. На Донеччині бойовики обстріляли прифронтову Авдіївку, внаслідок чого було зруйновано два будинки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Збройні формування Російської Федерації продовжують обстріли цивільної інфраструктури населених пунктів у прифронтових районах Донбасу. Сьогодні, 3 липня, російські окупанти з міномету калібру 120 мм обстріляли приватний сектор у населеному пункті Авдіївка. Одна із мін влучила у дачний будинок, що розташований у садовому масиві "Лісова казка". Будівля загорілася і полум’я перекинулося на сусіднє помешкання. На щастя внаслідок злочинних дій російських найманців ніхто з мирних мешканців не постраждав", - повідомили у пресцентрі.
Як зазначають у штабі ООС, відверто нехтуючи правилами ведення війни, ворог вкотре підтверджує свою окупаційну сутність та свідомо наражає на небезпеку цивільне населення.
Окрім того, у пресслужбі МВС зазначили, що на місці обстрілу працюють рятувальники.
Нагадаємо, ситуація на Донбасі різко загострилася.
На світанку окупанти вкотре відкрили вогонь по населеному пункту Зайцеве. У результаті загинула мирна жителька. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження.