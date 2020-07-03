В результате обстрела Авдеевки разрушены дома гражданских - штаб ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. В Донецкой области боевики обстреляли прифронтовую Авдеевку, в результате чего были разрушены два дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры населенных пунктов в прифронтовых районах Донбасса. Сегодня, 3 июля, российские оккупанты из миномета калибра 120 мм обстреляли частный сектор в населенном пункте Авдеевка. Одна из мин попала в дачный дом, расположенный в садовом массиве "Лесная сказка". Здание загорелось и пламя перекинулось на соседний дом. К счастью, в результате преступных действий российских наемников никто из мирных жителей не пострадал", - сообщили в пресс-центре.
Как отмечают в штабе ООС, откровенно пренебрегая правилами ведения войны, враг еще раз подтверждает свою оккупационную сущность и сознательно подвергает опасности гражданское население.
Кроме того, в пресс-службе МВД отметили, что на месте обстрела работают спасатели.
Напомним, ситуация на Донбассе резко обострилась.
На рассвете оккупанты в который раз открыли огонь по населенному пункту Зайцево. В результате погибла мирная жительница. По данному факту полиция открыла уголовное производство.