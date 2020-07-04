ООС: боевики 20 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. За прошедшие сутки формирования Российской Федерации 20 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы 120-го и 82-го калибра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. За прошедшие сутки оккупанты целились не только в сторону наших позиций, но и цинично обстреляли прифронтовые населенные пункты, где продолжают проживать гражданские лица. К сожалению, в результате коварных действий захватчиков жертва среди мирного населения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, вблизи Новотошковское враг применил оружие, которое давно должно быть отведенным от линии боевого соприкосновения. На этом участке фронта, кроме 120-х минометов и гранатометов, агрессор применил артиллерийские системы 122-го калибра, выпустив по нашим защитникам 40 снарядов. На подступах к населенным пунктам Южное, Железное, Шумы, Орехово и Хутор Вольный, оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра. Также зафиксировано обстрелы из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения вблизи Попасной, Хутора Вольного, Орехового и Катериновки.
“Кроме того, вооруженные формирования Российской Федерации на рассвете открыли огонь и по населенному пункту Зайцево. В результате обстрела из минометов 82-го калибра погибла местная жительница Быхова Елена Ивановна, 1940 года рождения”, — сообщили в штабе.
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“Было жарко и в Авдеевке, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“. Здесь противник использовал 120-ти и 82-х мм минометы, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Во время обстрела города одна из мин разрушила дачный дом, а от пожара, возникшего, загорелась еще и соседское здание”, — добавляется в сообщении.
Факты вражеской вооруженной активности также зафиксированы неподалеку населенных пунктов Водяное, Каменка, Старогнатовка и Пески, где оккупанты вели огонь по оборонительных рубежах украинских защитников из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
“За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранения. Его эвакуировали в медицинское учреждение и оказали необходимую помощь врачей”, — сообщили военнослужащие.
“Для подавления огневых средств захватчиков наши воины оперативно применили штатное вооружение. Ответ был адекватным — после чего враг прекратил свою активность”, — говорится в сообщении.
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С начала текущих суток вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, у населенного пункта Екатериновка, агрессор применил по позициям украинских защитников гранатометы различных систем.
За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, резюмировали в штабе