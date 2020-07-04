ООС: боевики 20 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый

КИЕВ. 4 июля. УНН. За прошедшие сутки формирования Российской Федерации 20 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы 120-го и 82-го калибра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. За прошедшие сутки оккупанты целились не только в сторону наших позиций, но и цинично обстреляли прифронтовые населенные пункты, где продолжают проживать гражданские лица. К сожалению, в результате коварных действий захватчиков жертва среди мирного населения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.