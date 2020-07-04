Куратор "українського напрямку" Кремля після зустрічі у Берліні: прориву у переговорах не сталось
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Російська сторона заявила, що після зустрічі політичних радників глав держав “нормандської четвірки” (Україна, Німеччина, Франція та РФ) в Берліні, не вдалось дійти прориву по переговорам. Про це повідомив в п’ятницю журналістам в Берліні заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак, передає УНН із посиланням на російське держінформагентство “ТАСС”.
“Сказати, що є прорив, не наважусь, — сказав заступника адміністрації Путіна. — Сьогодні (3 липня — ред.) відбулась складна грунтовна розмова з усіх аспектів врегулювання конфлікту відповідно до мінських угод”. Він додав, що російській стороні знадобилось багато часу, щоб зрозуміти позицію України.
“Крім того, вдалося нарешті наблизитися, я б не сказав, що остаточно узгодити, (але) наблизитися до того, що повинен бути прийнятий комплекс додаткових заходів з припинення вогню”, — зазначив він.
На думку заступника адміністрації президента РФ, сторони наблизилися до того, щоб на найближчому засіданні ТКГ у Мінську були б прийняті конкретні комплекси додаткових заходів. “Остаточний фінальний документ ми домовилися, оскільки його не вдалося узгодити в деталях, доузгодити в телефонному режимі”, — сказав він.
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Зазначається, що учасники зустрічі спробували визначити тимчасові рамки проведення наступного саміту.
“Про зустріч на рівні міністрів мови не було. Були спроби визначити конкретні дати зустрічі на вищому рівні”, — сказав Козак. “Але про це говорити поки дуже-дуже рано”, — додав він.
Як повідомляв УНН, у п’ятницю стало відомо, що заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак прибув з робочою поїздкою у Берлін для участі у зустрічі політичних радників глав держав “нормандської четвірки” (Україна, Німеччина, Франція та РФ).
Пізніше Офіс Президента України повідомив, що з української сторони на переговори вирушили глава ОП Андрій Єрмак і міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.