Зустріч у Берліні: Москва чекає конкретних поступок від Києва - ЗМІ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Сьогодні запланована зустріч у Берліні радників лідерів “Нормандської четвірки”, і Росія очікує від Києва поступок. Про це повідомляє Der Spiegel з посиланням на неофіційний робочий документ російської делегації, передає УНН.

“На переговорах щодо конфлікту на сході України Москва наполягає на якнайшвидшій юридичній реорганізації окупованих сепаратистами районів в Донецьку і Луганську”, — повідомляє видання з посиланням на документ.

Відзначається, що російська сторона вимагає, щоб Київ представив проект зміненої української Конституції щодо особливого статусу Донбасу до 6 липня у Мінській контактній групі.

Згідно з документом, Росія також вимагає, щоб Київ активізував свої зусилля щодо реалізації так званої формули Штайнмайера.

Так, зазначає видання, Україна повинна “без додаткових умов” до 6 липня скласти список утримуваних в певному форматі, звільнення яких вона вимагає від сепаратистів. У свою чергу, останні також представлять відповідний список ув’язнених.

Як повідомляв УНН, раніше сьогодні стало відомо, що заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак прибув в п’ятницю з робочою поїздкою до Берліна для участі у зустрічі політичних радників глав держав “нормандської четвірки” (Німеччина, Росія, Україна і Франція).

Пізніше Офіс Президента України повідомив, що з української сторони на переговори вирушили глава ОП Андрій Єрмак і міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Українські Національні Новини

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