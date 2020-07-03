Куратор "українського напрямку" Кремля прибув у Берлін для переговорів політичних радників глав "нормандської четвірки"

Джерело в російській делегації зазначило, що предметом зустрічі стане широке коло питань щодо реалізації Мінських угод, перш за все заходи щодо політичного врегулювання конфлікту на Донбасі.

12 травня політичні радники лідерів країн “нормандської четвірки” обговорювали ситуацію з безпекою на Донбасі і шляхи досягнення стійкого перемир’я в регіоні телефоном. Потім Берлін для консультацій відвідав Дмитро Козак, який висловив тоді сподівання, що його зустрічі додадуть додатковий імпульс переговорам і в нормандському форматі, і в Контактній групи щодо врегулювання на сході України.

На початку червня в Німеччині побувала українська делегація на чолі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. А в середині минулого місяця делегація високопоставлених представників України, серед яких був глава офісу президента України Андрій Єрмак, відвідала і Париж.

Додамо, що колишній віце-прем’єр Козак курирує питання, пов’язані з українською політикою, підтвердив прес-секретар президента Дмитро Пєсков 11 лютого. Пізніше помічник президента Владислав Сурков, який відповідав за питання України, залишив свій пост. Козак з 2014 року перебуває в списку санкцій ЄС у зв’язку з вчиненням дій, що підривають територіальну цілісність і суверенітет України.