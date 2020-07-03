Куратор "украинского направления" Кремля прибыл в Берлин для переговоров политических советников глав "нормандской четверки"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак прибыл в пятницу с рабочей поездкой в Берлин для участия во встрече политических советников глав государств “нормандской четверки” (Германия, Россия, Украина и Франция). Об этом сообщили федеральному агентству ТАСС в посольстве РФ в ФРГ, отмечает УНН.
Источник в российской делегации отметил, что предметом встречи станет широкий круг вопросов по реализации Минских соглашений, прежде всего меры по политическому урегулированию конфликта на Донбассе.
12 мая политические советники лидеров стран “нормандской четверки” обсуждали ситуацию с безопасностью на Донбассе и пути достижения устойчивого перемирия в регионе по телефону. Затем Берлин для консультаций посетил Дмитрий Козак, выразивший тогда надежду, что его встречи придадут дополнительный импульс переговорам и в нормандском формате, и в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины.
В начале июня в Германии побывала украинская делегация во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. А в середине минувшего месяца делегация высокопоставленных представителей Украины, среди которых был глава офиса президента Украины Андрей Ермак, посетила и Париж.
Добавим, что бывший вице-премьер Козак курирует вопросы, связанные с украинской политикой, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 11 февраля. Позднее помощник президента Владислав Сурков, который отвечал за вопросы Украины, оставил свой пост. Козак с 2014 года состоит в санкционном списке ЕС в связи с совершением действий, подрывающих территориальную целостность и суверенитет Украины.