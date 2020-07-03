Встреча в Берлине: Москва ждет конкретных уступок от Киева – СМИ

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 июля. УНН. Сегодня запланированна встреча в Берлине советников лидеров “Нормандской четвёрки”, и Россия ожидает от Киева уступок. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на неофициальный рабочий документ российской делегации, передаёт УНН.

“На переговорах по конфликту на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации оккупированных сепаратистами районов в Донецке и Луганске”, — сообщает издание со ссылкой на документ.

Отмечается, что российская сторона требует, чтобы Киев представил проект измененной украинской Конституции относительно особого статуса Донбасса к 6 июля в Минской контактной группе.

Согласно документу, Россия также требует, чтобы Киев активизировал свои усилия по реализации так называемой формулы Штайнмайера.

Так, отмечает издание, Украина должна “без дополнительных условий” к 6 июля составить список заключенных в определенном формате, освобождение которых она требует от сепаратистов. В свою очередь, последние также представят соответствующий список заключенных.

Как сообщал УНН, ранее сегодня стало известно, что заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак прибыл в пятницу с рабочей поездкой в Берлин для участия во встрече политических советников глав государств “нормандской четверки” (Германия, Россия, Украина и Франция).

Позже Офис Президента Украины сообщил, что с украинской стороны на переговоры отправились глава ОП Андрей Ермак и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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