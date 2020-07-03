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Єрмак летить у Берлін для участі у зустрічі радників "Нормандської четвірки"

Єрмак летить у Берлін для участі у зустрічі радників "Нормандської четвірки"

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак 3 липня в Берліні візьме участь у робочій зустрічі політичних радників лідерів “Нормандської четвірки”. Про це інформує пресслужба Офісу Президента України, передає УНН.

“Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у п’ятницю, третього липня, у складі української делегації, яку очолює віце-прем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, відвідає з робочим візитом Німеччину. Запланована зустріч з політичними радниками лідерів держав — учасниць Нормандського формату”, — повідомляє пресслужба.

Зазначається, що в межах зустрічі планується обговорення прогресу в роботі Тристоронньої контактної групи, стану виконання домовленостей грудневого саміту в Нормандському форматі в Парижі та перспективи проведення наступної зустрічі лідерів держав “Нормандської четвірки” в Берліні.

Нагадаємо, заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак прибув в п’ятницю з робочою поїздкою до Берліна для участі у зустрічі політичних радників глав держав “нормандської четвірки” (Німеччина, Росія, Україна і Франція).

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