Ермак летит в Берлин для участия во встрече советников "Нормандской четверки"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак 3 июля в Берлине примет участие в рабочей встрече политических советников лидеров “Нормандской четверки”. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины, передает УНН.
“Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в пятницу, третьего июля, в составе украинской делегации, которую возглавляет вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, посетит с рабочим визитом Германию. Запланирована встреча с политическими советниками лидеров государств — участников Нормандского формата”, — сообщает пресс-служба.
Отмечается, что в рамках встречи планируется обсуждение прогресса в работе Трехсторонней контактной группы, состояния выполнения договоренностей декабрьского саммита в нормандском формате в Париже и перспективы проведения следующей встречи лидеров государств “Нормандской четверки” в Берлине.
Напомним, заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак прибыл в пятницу с рабочей поездкой в Берлин для участия во встрече политических советников глав государств “нормандской четверки” (Германия, Россия, Украина и Франция).