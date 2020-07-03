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Ермак летит в Берлин для участия во встрече советников "Нормандской четверки"

Ермак летит в Берлин для участия во встрече советников "Нормандской четверки"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 июля. УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак 3 июля в Берлине примет участие в рабочей встрече политических советников лидеров “Нормандской четверки”. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины, передает УНН.

“Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в пятницу, третьего июля, в составе украинской делегации, которую возглавляет вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, посетит с рабочим визитом Германию. Запланирована встреча с политическими советниками лидеров государств — участников Нормандского формата”, — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в рамках встречи планируется обсуждение прогресса в работе Трехсторонней контактной группы, состояния выполнения договоренностей декабрьского саммита в нормандском формате в Париже и перспективы проведения следующей встречи лидеров государств “Нормандской четверки” в Берлине.

Напомним, заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак прибыл в пятницу с рабочей поездкой в Берлин для участия во встрече политических советников глав государств “нормандской четверки” (Германия, Россия, Украина и Франция).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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