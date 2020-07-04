Офіс Президента України: сторони зустрічі в Берліні зійшлися на необхідності припинення вогню на Донбасі

Зазначається, що зустріч у форматі переговорів, які тривали 11 годин, відбулася за декілька днів до чергового засідання ТКГ у форматі відеоконференції.

“Учасники зустрічі детально, по пунктах, обговорили процес виконання домовленостей, досягнутих лідерами держав „Нормандської четвірки“ за результатами саміту в Парижі в грудні 2019 року, та виокремили низку нагальних завдань, які мають бути реалізовані в межах роботи під час найближчих засідань Тристоронньої контактної групи для прискорення переговорного процесу та створення передумов для проведення наступного саміту в Нормандському форматі в Берліні”, — йдеться у повідомленні.

В Офісі Президента зазначили, що учасники зустрічі дійшли згоди, що потрібно докласти максимум зусиль для повного виконання рішень Паризького саміту лідерів держав Нормандського формату. “Зокрема, сторони зійшлися на думці щодо необхідності реальних заходів для забезпечення повного і всеосяжного режиму припинення вогню”, — йдеться у повідомленні.

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“Домовленості Паризького саміту лідерів держав — учасниць Нормандського формату має бути виконано. Україна, а також її партнери за Нормандським форматом, Франція та Німеччина, продемонстрували готовність докласти для цього максимум зусиль”, — підкреслила українська делегація.

“Сьогоднішня зустріч на крок наблизила проведення саміту в Берліні”, — зауважив Єрмак.

Як повідомили в ОПУ, російська сторона взяла паузу для підготовки відповіді на консолідовану позицію України, Франції та Німеччини.

“Найближчим часом сторонами буде узгоджений порядок денний для роботи ТКГ з метою зближення позицій для проведення саміту в Берліні”, — резюмували у повідомленні.

Нагадаємо, раніше російська сторона заявила, що після зустрічі політичних радників глав держав “нормандської четвірки” в Берліні, не вдалось дійти прориву по переговорам.

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Як повідомляв УНН, у п’ятницю стало відомо, що заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак прибув з робочою поїздкою у Берлін для участі у зустрічі політичних радників глав держав “нормандської четвірки” (Україна, Німеччина, Франція та РФ).

Пізніше Офіс Президента України повідомив, що з української сторони на переговори вирушили глава ОП Андрій Єрмак і міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.