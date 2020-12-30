Офис Генпрокурора отзывает ходатайство об избрании меры пресечения Дубоносу
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Прокурор Офиса Генерального прокурора Андрей Грицан подал заявление об отзыве ходатайства об избрании меры пресечения директору Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины Константину Дубоносу, которого подозревают в получении взятки от бывшего народного депутата Максима Микитася, передает корреспондент УНН.
"В связи с тем, что нам в полном объеме не предоставлены все материалы уголовного производства, ни в орган предварительного расследования, ни в Офис Генерального прокурора, а из изученных материалов, представленных к ходатайству, мы не можем прийти к выводу, подозрение является обоснованным, или не обоснованным в полном объеме, в связи с этим отзываем данное ходатайство", - заявил прокурор.
Сейчас судья ВАКС ушла в совещательную комнату.
Ранее, Высший антикоррупционный суд удовлетворил заявление прокурора Офиса Генеральной прокуратуры Украины об отзыве ходатайства об избрании меры пресечения заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову.
Так, по делу Татарова окончательно устранили прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Как сообщалось, Апелляционная палата ВАКС назначила рассмотрение ходатайства детектива НАБУ о применении меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому Дубоносу.
Напомним, ВАКС арестовал Дубоноса с альтернативой внесения залога в размере 1 млн гривен.
Добавим, что экс-президенту "Укрбуда" Максиму Микитасю сообщили о подозрении в даче взятки Дубоносу, который снизил стоимость жилого комплекса на Печерске в рамках дела о завладении 81,5 млн грн Нацгвардии.
НАБУ и САП сообщили ранее, что заместителю главы Офиса Президента Украины сообщено о подозрении в причастности к предоставлению неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Нацгвардии.