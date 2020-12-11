Афера із майном Нацгвардії: клопотання про арешт чиновника системи МВС розглянуть ще раз
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду призначила новий розгляд клопотання детектива НАБУ про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному у справі заволодіння майном Нацгвардії, директору Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Костянтину Дубоносу. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
Так, 11 грудня Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційну скаргу захисника на ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 2 грудня 2020 року про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
“За результатами судового розгляду колегія суддів частково задовольнила апеляційну скаргу захисника, скасувала ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 02.12.2020 та призначила новий розгляд слідчим суддею Вищого антикорупційного суду клопотання детектива НАБУ про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд арештував із правом внесення застави у розмірі 1 млн гривень директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Костянтина Дубоноса, якого підозрюють у справі заволодіння майном Нацгвардії.
Нагадаємо, 30 листопада, про підозру у отриманні неправомірної вигоди повідомили заступнику директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру (ДНДЕКЦ) МВС України.
Як повідомлялося, експрезиденту “Укрбуду” Максиму Микитасю повідомили про підозру у наданні хабара експерту, який знизив вартість житлового комплексу на Печерську в межах справи щодо заволодіння 81,5 млн грн Нацгвардії.