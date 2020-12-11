Афера с имуществом Нацгвардии: ходатайство об аресте чиновника системы МВД рассмотрят еще раз
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда назначила рассмотрение ходатайства детектива НАБУ о применении меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому по делу завладения имуществом Нацгвардии, директору Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины Константину Дубоносу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
Так 11 декабря Апелляционная палата ВАКС рассмотрела апелляционную жалобу защитника на постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 2 декабря 2020 года об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
"По результатам судебного рассмотрения коллегия судей частично удовлетворила апелляционную жалобу защитника, отменила решение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 02.12.2020 и назначила рассмотрение следственным судьей Высшего антикоррупционного суда ходатайство детектива НАБУ о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого", - говорится в сообщении.
Напомним, Высший антикоррупционный суд арестовал с правом внесения залога в размере 1 млн гривен директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины Константина Дубоноса, которого подозревают в деле завладения имуществом Нацгвардии.
Напомним, 30 ноября, о подозрении в получении неправомерной выгоды сообщили заместителю директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра (ГНИЭКЦ) МВД Украины.
Как сообщалось, экс-президенту "Укрбуда" Максиму Микитасю сообщили о подозрении в даче взятки эксперту, который снизил стоимость жилого комплекса на Печерске в рамках дела о завладении 81,5 млн грн Нацгвардии.