Афера с имуществом Нацгвардии: ходатайство об аресте чиновника системы МВД рассмотрят еще раз

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда назначила рассмотрение ходатайства детектива НАБУ о применении меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому по делу завладения имуществом Нацгвардии, директору Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины Константину Дубоносу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

Так 11 декабря Апелляционная палата ВАКС рассмотрела апелляционную жалобу защитника на постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 2 декабря 2020 года об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

"По результатам судебного рассмотрения коллегия судей частично удовлетворила апелляционную жалобу защитника, отменила решение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 02.12.2020 и назначила рассмотрение следственным судьей Высшего антикоррупционного суда ходатайство детектива НАБУ о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого", - говорится в сообщении.

Напомним, Высший антикоррупционный суд арестовал с правом внесения залога в размере 1 млн гривен директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины Константина Дубоноса, которого подозревают в деле завладения имуществом Нацгвардии.

Напомним, 30 ноября, о подозрении в получении неправомерной выгоды сообщили заместителю директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра (ГНИЭКЦ) МВД Украины.

Как сообщалось, экс-президенту "Укрбуда" Максиму Микитасю сообщили о подозрении в даче взятки эксперту, который снизил стоимость жилого комплекса на Печерске в рамках дела о завладении 81,5 млн грн Нацгвардии.

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